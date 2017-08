LA Galaxy zoekt (dringend) een vervanger voor Jelle Van Damme

Het wordt vandaag een belangrijke dag voor Jelle Van Damme. De voormalige Rode Duivel wil graag terugkeren naar België, maar daarvoor moet zijn club LA Galaxy willen meewerken. Ze is op zoek naar een vervanger, maar daarvoor moet het snel zijn, want vandaag sluit de transfermarkt in de Verenigde Staten, dus is het de laatste dag dat LA Galaxy inkomende transfers kan doen. Omdat in België de transfermarkt nog tot 31 augustus open is, kan een uitgaande transfer wel nog tot die datum.

In Frankrijk wordt alvast gemeld dat LA Galaxy in gesprek is met Michaël Ciani, een 33-jarige verdediger die transfervrij is sinds zijn vertrek bij Lorient en ook in de belangstelling van Glasgow Rangers staat.

Van Damme heeft in Los Angeles nog een contract tot december, maar hij hoopt dat de club hem nu al laat gaan. Hij wil graag dichter bij zijn kinderen zijn, die samen met hun mama in België wonen. Van Damme kan in ons land rekenen op interesse van Antwerp en AA Gent.