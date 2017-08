Neymar is nog altijd niet ‘vrij’ (maar dat vindt hij duidelijk niet erg)

Het is nog altijd niet zeker of Neymar zondag zijn debuut kan vieren bij PSG op het veld van En Avant de Guingamp. De club stelde de Braziliaan al voor als haar nieuwste aanwinst en betaalde een recordsom van 222 miljoen euro voor hem, maar de Spaanse voetbalbond weigert voorlopig de documenten voor de vrijgave van Neymar op te sturen naar Parijs. Als dat vóór morgen donderdag niet is gebeurd, krijgt PSG zijn recordaankoop mogelijk niet speelgerechtigd.

De Parijse club kan in dat geval wel naar de FIFA stappen omdat de transfer onrechtmatig wordt tegengehouden, maar het valt af te wachten of de wereldvoetbalbond Neymar wél meteen wil vrijgeven. Vanuit Spanje kwam er immers een klacht tegen PSG wegens een mogelijke overtreding van de regels van de Financial Fair Play.

Neymar zelf lijkt het allemaal niet aan zijn hart te laten komen. De superster genoot met zijn gevolg – terwijl de spelersgroep van PSG een vrije dag had – van de zon en wat lekkers op een jacht voor de kust van Saint-Tropez.

