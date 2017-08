Disney verbreekt banden met Netflix

De Amerikaanse entertainmentreus Disney beëindigt zijn partnerschap met Netflix en komt met een eigen online-videodienst op de markt. Vanaf 2019 leveren Disney en Pixar geen nieuwe producties meer aan Netflix, maakte de groep dinsdag na beurs bekend.

Nieuwe producties zullen in de toekomst via een eigen streamingdienst aangeboden worden. Eerst zijn de VS aan de beurt, later andere markten, aldus topman Robert Iger.

Het aandeel van Netflix verloor na de aankondiging vijf procent. Maar ook het aandeel van Disney zelf staat onder druk, want de resultaten van het afgelopen kwartaal waren niet al te best. De winst tot juli daalde met 9 procent tot 2,4 miljard dollar. Ook de omzet ging licht achteruit, tot 14,2 miljard dollar. Er waren de problemen bij sportzender ESPN en tegenvallende filmopbrengsten. Enkel de themaparken deden het beter dan vorig jaar.