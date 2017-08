CLUBNIEUWS. Club Brugge krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg, STVV heeft shortlist voor nieuwe coach klaar

Club Brugge is goed aan de Jupiler Pro League begonnen: zes op zes en zeven gemaakte doelpunten. Blauw-zwart kreeg daarenboven nog eens goed nieuws uit de ziekenboeg, het lijkt Poulain en Wesley op korte termijn te kunnen recupereren. Bij STVV, dat zijn Spaanse coach Marquez al na twee wedstrijden ontsloeg, zijn twee Belgische trainers de belangrijkste piste. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANTWERP. Nader Ghandri traint al mee

Met de Tunesische belofteninternational Nader Ghandri verscheen er gisteren een nieuw gezicht op training. De 22-jarige verdedigende middenvelder legde vrijdag ook al zijn medische tests af. Momenteel is het alleen nog wachten op het papierwerk vanuit Tunesië om de transfer definitief af te ronden. Oulare volgde uit voorzorg een individueel programma terwijl Haroun de namiddagtraining preventief aan zich voorbij liet gaan. De knieblessure van Vansteenkiste lijkt mee te vallen. De linksachter pikt mogelijk eind deze week aan. Opvallend: nieuwkomer Sall ontbrak “om administratieve redenen”.

CLUB BRUGGE. Goed nieuws uit de ziekenboeg

Voor de komende wedstrijden recupereert Club Brugge enkele belangrijke spelers. Vincent Mannaert vertelde al na de loting tegen AEK Athene dat zowel Wesley Moraes als Benoît Poulain op korte termijn weer wedstrijdfit zijn. Gisteren trainde het duo alvast mee met de groep, waardoor een plaats in de selectie tegen Zulte Waregem op vrijdag in principe tot de mogelijkheden behoort. Ook Stefano Denswil is fit. De Nederlandse verdediger, die met een transfer zou bezig zijn, counterde op Instagram het feit dat hij geblesseerd zou zijn. Een filmpje – dat ondertussen verwijderd werd – waarin hij zwaar fysiek werk levert, ondertitelde hij met de woorden: “Volgens mij ben ik gewoon fit, hoor.” Het blijft afwachten of Leko hem ook effectief selecteert, want de Kroaat liet eerder ook Engels en Izquierdo uit de selectie omdat zij op een transfer azen.

De terugkeer van Poulain, Wesley en eventueel Denswil zorgt ervoor dat de plaatsjes in Brugse selectie duur worden. Poulain kan belangrijk zijn om de defensie van Club opnieuw wat meer stabiliteit te geven, terwijl de terugkeer van Wesley (hersteld van meningitis) wel eens slecht nieuws zou kunnen zijn voor Jérémy Perbet, die tot nu toe amper speelde. Izquierdo zou gisteren dan weer niet op training geweest zijn. Zijn transfer lijkt dichterbij te komen.

KAA GENT. Beloften starten met gelijkspel

De beloften van AA Gent speelden maandagvanavond 2-2 gelijk op bezoek bij Waasland- Beveren. Jong AA Gent kreeg versterking van verschillende A-kernspelers. Zo kwamen Siebe Horemans, Lucas Schoofs, Nicolas Raskin, Thibault De Smet en Lior Inbrum in actie. Het team van coach Bart Van Renterghem kreeg het zeker niet cadeau na de vroege uitsluiting van doelman Youn Czekanowicz maar bleef na een tumultueuze partij overeind en boekte zo een hardbevochten gelijkspel dankzij doelpunten voor de jonge Buffalo’s van Louis Verstraete en Abou Koita.

KV KORTRIJK. Vanavond tegen Winkel Sport

Garry Kagelmacher trainde gisteren voor het eerst mee. Ook in de namiddag was hij op de tweede training van de partij. Makarenko trok in het weekend naar Oekraïne om zijn verhuis te regelen, maar was gisteren al terug. Kagé en Rougeaux trainden voluit mee. Vanavond speelt Kortrijk om 19 uur in het Guldensporenstadion tegen Winkel Sport uit de tweede amateurliga. Het is de bedoeling dat de recente nieuwkomers (Azouni, Makarenko, Kagelmacher) en jongens die nog weinig in actie kwamen (Bruzzese, D’Haene, Van Eenoo, Hoxha, Stojanovic, Budkivsky) speelminuten krijgen. De beloften verloren maandag met een jonge ploeg met 0-4 tegen Genk.

KV MECHELEN. Croizet blijft ziek thuis

KV Mechelen begon gisteren aan de aanloop naar de thuismatch tegen AA Gent (zaterdag om 18 uur) zonder Yohan Croizet. De Fransman voelt zich sinds maandag ziek en bleef gisteren nog thuis. Vandaag wordt hij terug op het trainingsveld verwacht. Dimitris Kolovos staat weer een (klein) stapje dichter bij een terugkeer na zijn zware knieblessure. De Griek trainde gisteren voor de eerste keer individueel op het veld en postte daar een filmpje van op zijn Facebook. Pas in oktober zal hij wellicht weer voluit met de groep kunnen meetrainen. Anthony Moris gaat wellicht al in september kunnen aanpikken met de groep.

LOKEREN. Scan Overmeire, beloften verliezen openingsmatch

De spelers van Lokeren zakten maandagavond traditiegetrouw af naar de Lokerse Feesten. Vandaag staat er een scan voor aanvoerder Killian Overmeire op het programma om te kijken hoever hij staat in zijn revalidatie. De beloften van Lokeren openden maandag hun competitie met een nipte nederlaag op het veld van Standard: 2-1. Amine Benchaib bracht Lokeren op voorsprong, maar Cuypers en Balikwisha scoorden tegen. Opstelling Sporting Lokeren: De Wolf, Monsecour, De Prijcker, De Langhe, Ramazani, Torres, Mingiedi, Benchaib, Straetman, Triest, Ansah.

RACING GENK. Uronen werkt keihard aan comeback

Het gaat steeds beter met Jere Uronen. De linksachter knokt terug na een knieblessure en legde er gisteren een uur lang de pees op tijdens een individuele training met kinesist Jan Theunis. De wedstrijd tegen Antwerp komt zeker nog te vroeg. Pozuelo ging gisteren voluit op training en gaf een bijzonder gretige indruk tijdens de spelvormen. De A-kern trainde gisteren twee keer, vandaag staat één sessie (10.30 uur) op de agenda. Het is de laatste open training van de week. Na de rustdag op donderdag wordt de wedstrijd van zondag op Antwerp vrijdag en zaterdag met gesloten deuren voorbereid.

STVV. Euvrard en De Roeck topkandidaten bij STVV

In de zoektocht naar een nieuwe coach lijkt STVV zelf nog niet helemaal uitgemaakt te hebben voor wie vol gegaan wordt. Eigenaar Duchâtelet en CEO Bormans nemen wijselijk even hun tijd. Wel circuleren de namen van ex-Kanarie Vincent Euvrard en Berchem-coach Jonas De Roeck het felst. Euvrard is vrij en kwam in het verleden ook al in aanmerking voor een functie in de STVV-staf, al is het niet duidelijk of dat toen eerder voor de job van T2 was. De naam van De Roeck duikt voor het eerst op. De club gaat duidelijk weer voor een Belgische coach.

ZULTE WAREGEM. Kastanos sluit aan bij de groep

Grigoris Kastanos sloot gisteren voor het eerst aan bij de groep. De 19-jarige Cyprioot, die gehuurd wordt van Juventus, was lang op de sukkel met de hamstring. Ook De Mets (teen) trainde met de groep. Madu (enkel) nog aan een individueel programma. Leye bleef maandag op de bank in de beloftematch tegen Charleroi, maar dat had niets te maken met het wegpesten van de spits. De Senegalees, die verder eerder lusteloos meetraint met de B-kern, stond vrijwillig zijn plaats af, “er zijn tenslotte voor die jongens premietjes te verdienen”. De besprekingen met Eupen slepen nog steeds aan.