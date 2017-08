Vader Nederlandse koningin Máxima overleden

Jorge Zorreguieta, de vader van de Nederlandse koningin Máxima, is dinsdag overleden. Hij leed sinds 2014 aan leukemie. Zorreguieta werd 89 jaar.

Zorreguieta was al jaren ernstig ziek. Afgelopen weekend vloog de Nederlandse koningin Máxima nog naar het Zuid-Amerikaanse land om haar vader te bezoeken, meldt de NOS. Hij lag in een ziekenhuis in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, waar hij ook overleed.

De Argentijn was omstreden in Nederland vanwege zijn politieke verleden. Zorreguieta was staatssecretaris van Landbouw onder de bloedige dictatuur van Jorge Videla. Ook op latere leeftijd bleef Zorreguieta in tal van functies actief en invloedrijk in de voor Argentinië zo belangrijke landbouwsector. Hij heeft altijd ontkend op de hoogte te zijn geweest van de misstanden van het Videla-regime en ontsnapte zo aan een veroordeling.

Onder druk van Nederland bleef de man door zijn verleden weg bij het huwelijk van toenmalig prins Willem-Alexander en Máxima in 2002.