Vrouw gaat met buikpijn naar het ziekenhuis. Dokters geloven hun ogen niet als ze de oorzaak vinden

Toen een dertiger met heel veel buikpijn aan kwam kloppen bij het Sir Charles Gairdner Hospital in Australië, had niemand de bizarre oorzaak ervan kunnen gokken. Zonder dat de vrouw het wist, had ze tien jaar geleden iets ingeslikt, wat nu pas teruggevonden werd.

Enorme stekende buikpijn. Een dertigjarige Australische vrouw had er nog maar even last van, maar kon het niet langer verdragen en trok naar het ziekenhuis. Ze kwam terecht bij dokter Talia Shepherd, die het verhaal maandag uit de doeken deed in het academisch tijdschrift ‘BMJ Case Reports’.

Foto: rr

Mysterie van het draadje

De dokters stonden met het handen in hun haar. De waarden van haar bloed waren normaal en haar immuunsysteem leek intact, er was dus geen sprake van een infectie. De artsen besloten naar haar lever en nieren te kijken, maar ook die leken perfect te functioneren. Een CT-scan kon wel duidelijkheid brengen: er zat een kleine metalen draad in haar ingewanden, die haar organen lastig viel.

“We wisten niet wat we zagen”, vertelt Shepherd aan de gespecialiseerde website Populair Science. “Dat was absoluut niet wat we verwacht hadden. Hoe kwam het daar? Eerst dachten we nog dat het misschien een visgraat was, maar aan de dichtheid van het materiaal te zien, bleek het echt van metaal te zijn.”

10 jaar geleden ingeslikt

Toen de artsen het draadje konden verwijderen, beseften ze wat het was: een draadje van maar liefst 7 centimeter lang uit een blokjesbeugel. Daarin gebruiken ze metaal om de tanden naar de juiste plaats te trekken. Vreemd dat die nu nog in haar maag gevonden werd, want de vrouw was al tien jaar geleden met orthodontie gestopt. “Ze heeft het destijds ingeslikt. Maar toen had ze daar geen last van”, aldus Shepherd.

“Normaal zou dat veel sneller naar boven moeten komen of op zijn minst een duidelijk spoor moeten achterlaten. Er zijn genoeg bochten en kronkels onderweg naar de maag, waar het draadje achter had kunnen blijven haken. Op één of andere manier moet het op een gunstige plek terechtgekomen zijn en plots gedraaid zijn na tien jaar. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.” Ondertussen is de Australische vrouw volledig hersteld.