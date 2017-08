Beerschot Wilrijk eert jarige materiaalman ‘Joske’

Kiel - Feest op het Kiel vandaag, want Jos Van Hout wordt 85. Op hun website eert Beerschot Wilrijk hun materiaalman, die al jaren hét gezicht is van ‘den Beerschot’.

“Door weer en wind. In goede en slechte dagen. Altijd met het (grote mauf-witte) hart op de tong. Rechttoe-rechtaan. Dansend en breedlachend bij elke overwinning - en dat zijn er de voorbije vier seizoenen héél véél geweest. Met het nodige sarcasme en zelfspot, soms best kritisch bij een nederlaag.” Het zijn mooie woorden van de Ratten aan hun materiaalman ‘Joske’.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

85 wordt hij vandaag, en veel van die jaren bracht hij door op het Kiel. “Kwatongen beweren zelfs dat hij den Beerschot in 1899 mee gesticht zou hebben”, klinkt het. “Maar dat gerucht moeten we hier en nu ontkennen. Want hij werd pas in 1932 geboren... en maakte op die manier dus wel de laatste twee kampioenentitels van Raymond Braine & co in 1937-1938 en 1938-1939 ‘live’ mee.”

“Maar de laatste vier seizoenen zijn werkelijk top”, zegt Joske op de website van de Mannekes. “Niet alleen wat de resultaten betreft maar vooral omdat we na het faillissement dankzij onze ongelooflijke supporters terug zijn opgestaan. Den Beerschot krijgen ze niet kapot. Wij blijven altijd voortbestaan. Dat ik op mijne leeftijd nog altijd tussen die jonge gasten mag rondlopen en kan meehelpen als tweede materiaalman, dat stemt me blij. En fier. Een dikke merci ook aan mijn vrouwke Lydia dat ik dat mag blijven doen. Maar zij beseft ook wel dat den Beerschot mijn leven is.”

Foto: WAS