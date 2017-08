Moeskroen strikt Senegalese verdediger Diedhiou

Luingne / Mouscron/Moeskroen / Dottignies/Dottenijs / Herseaux - Royal Excel Moeskroen heeft zijn selectie versterkt met Christophe Diedhiou. De 29-jarige Senegalees ondertekende een contract voor twee jaar, zo bevestigt de eersteklasser woensdag in een tweet.

Diedhiou is een rijzige centrale verdediger (1m91). Hij speelde afgelopen seizoen voor Ajaccio in de Franse Ligue 2. De Senegalees heeft een cap achter zijn naam, in 2014 speelde hij mee in een oefeninterland tegen Colombia.

Moeskroen telt na twee speeldagen, 0-1 winst in Oostende en 2-5 verlies tegen Charleroi, 3 op 6. Zaterdag gaan Les Hurlus op bezoek bij Lokeren.