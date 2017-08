GERUCHTEN. Mbappé heeft nieuwe club gekozen, de toekomst van Zlatan, Juventus speurt bij Liverpool én Roma

Het mag dan al de tweede week van augustus zijn, de transfermarkt is verre van voorbij. Voetbalclubs kunnen nog tot en met 31 augustus transfers sluiten en dus draait de geruchtenmolen nog steeds op volle toeren.

Barcelona werkt

Eerder deze week claimden onder andere Sport, Mundo Deportivo en ESPN dat Philippe Coutinho nog deze week de overgang van Liverpool naar Barcelona zou maken. Kostprijs? 90 miljoen euro plus bonussen. Coutinho was eerder al persoonlijk akkoord met de Blaugrana voor een contract van vijf seizoenen. Vandaag stellen dezelfde bronnen dat Barcelona in Engeland is om de transfer rond te krijgen en dat de Braziliaan mogelijk vrijdag voorgesteld zal worden als de vervanger van Neymar.

Ondertussen maakt Barcelona ook werk van de transfer van Ousmane Dembélé. Volgens L’Equipe bestaat er een “volledig akkoord” tussen Barcelona en de Fransman van Borussia Dortmund, dat nu toch bereid zou zijn om de 20-jarige winger te verkopen. Al zal Barcelona dan wel 120 miljoen euro op tafel moeten leggen, aldus Kicker. The Guardian spreekt echter over 150 miljoen euro.

Voor de verdediging leek Barça lange tijd Inigo Martinez weg te halen bij Real Sociedad, maar die transfer lijkt nu in het water te vallen. De 26-jarige Spanjaard zou volgens El Mundo Deportivo teruggekeerd zijn op training bij de club van Adnan Januzaj. Barcelona zou namelijk niet de vereiste 32 miljoen euro willen betalen en zijn zinnen gezet hebben op de Colombiaan Yerry Mina van Palmeiras.

Mbappé kiest (of niet?)

Hij leek lang bij Monaco te willen blijven maar Kylian Mbappé zou nu toch openstaan voor een toptransfer. Hij zou volgens Téléfoot zelfs voor het eerst aangegeven hebben naar welke club hij wil. Real Madrid? Man City? Nee, PSG. De 18-jarige sensatie moet de Franse topclub 155 miljoen euro (inclusief bonussen) kosten. The Telegraph meldt echter dat PSG helemaal geen intentie heeft om dergelijk bod op tafel te leggen nadat het deze zomer 222 miljoen euro uitgaf aan Neymar.

Zlatan Ibrahimovic. Foto: AFP

Voormalig PSG-sterspeler Zlatan Ibrahimovic zou dan weer op korte termijn klaarheid scheppen over zijn toekomst. De Zweed herstelt momenteel van een knieblessure en zit zonder club na een jaar bij Man United. Lange tijd werd gedacht dat de bijna 36-jarige spits naar de MLS zou trekken maar verschillende Engelse bronnen melden dat Ibrahimovic en United werken aan een nieuw 1-jarig contract. Beide partijen zouden namelijk nog eventjes met elkaar door willen gaan.

Over United gesproken, het is nu 100 procent zeker dat Gareth Bale niet naar Manchester komt. Real Madrid-voorzitter Florentino Perez verklaarde na de gewonnen Europese Super Cup dat hij niet van plan is Bale te verkopen. “Hij is belangrijk voor ons en één van de beste spelers ter wereld.” Dat werd ook bevestigd door United-coach José Mourinho. “De trainer wil hem, de club wil hem en hij wil de club dus is het game over voor Bale.”

Emre Can (links) Foto: AFP

Juventus speurt

Offensief haalde Juventus deze zomer al voldoende versterkingen in huis maar de Oude Dame zoekt al een tijdje naar een extra middenvelder. Blaise Matuidi wordt genoemd, net als Steven N’Zonzi en Mateo Kovacic. Voor die laatste zouden er al verschillende contacten geweest zijn, maar is het de vraag of Real Madrid wil verkopen. Dus richt Juve zijn pijlen op Emre Can. Het contract van de Duitser loopt in 2018 af en een verlenging lijkt nog niet voor morgen. Juventus biedt daarom 25 miljoen euro voor Can, al willen de Reds liever 30 miljoen euro op tafel zien aldus onder andere Tuttosport en La Gazzetta dello Sport.

Nog een alternatief voor de Oude Dame is er eentje in eigen land bij concurrent AS Roma: Kevin Strootman. De 27-jarige Nederlander verlengde pas in mei zijn contract bij de club van Radja Nainggolan maar zou volgens Tuttosport openstaan voor een transfer. Roma zou een bod van 45 miljoen euro aanvaarden maar Juve zou niet verder willen gaan dan 30 miljoen euro.

Een andere naam die al een tijdje gelinkt wordt met Juventus is die van Joao Cancelo. De Portugese rechtsback staat echter ook in de belangstelling van Tottenham én Chelsea. Sky Sports meldt dat de Blues Cancelo uitvoerig bekeken hebben bij Valencia, dat 25 miljoen euro zou willen. Ondertussen worden ook Serge Aurier (PSG), Danny Rose (Tottenham), Danny Drinkwater (Leicester) en Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal) genoemd als doelwitten van Chelsea.

Carlos Bacca. Foto: EPA

Bacca terug naar Spanje?

Door de komst van onder andere Andre Silva staat Carlos Bacca al een tijdje op vertrekken bij AC Milan. De ex-speler van Club Brugge kreeg al enkele aanbiedingen, waaronder van Monaco en Marseille, maar zou een terugkeer naar Sevilla verkiezen aldus zijn manager. De Spaanse club heeft echter ook interesse in Inter-aanvaller Stevan Jovetic en beschikt niet meteen over veel financiële middelen, waardoor het de vraag is of ze Bacca kunnen veroorloven.

Bij Inter proberen ze dan weer Riyad Mahrez weg te kopen bij Leicester. De Algerijn wil weg bij de Foxes en stond even dicht bij AS Roma. Leicester wil echter minstens 40 miljoen euro, een te hoge prijs voor de Giallorossi. The Mirror meldt nu dat Inter die prijs eventueel wel wil én kan betalen. Roma heeft daarom zijn zinnen gezet op Munir El Haddadi. Het Barcelona-talent zou al persoonlijk akkoord zijn met de Italiaanse club en moet minstens 15 miljoen euro kosten aldus Romanews.

Tot slot: Fiorentina heeft zijn oog laten vallen op Patrick Kluivert Jr, een van de zonen van de Nederlandse legende Patrick Kluivert. De Viola haalden ondertussen international Marco Benassi weg bij Torino voor 10 miljoen euro terwijl ze dicht staan bij Nice-middenvelder Valentin Eysseric.