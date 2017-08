Daarom zou Waasland-Beveren dit seizoen kunnen verrassen

De supporters van Waasland-Beveren lopen de laatste twee weken terecht met een grote smile op hun gezicht. In amper 180 minuten tijd toonden de Leeuwen zich immers een van de attractiefste ploegen in de Jupiler Pro League. We zochten en vonden drie redenen waarom Waasland-Beveren dit seizoen weleens verrassend uit de hoek zou kunnen komen.