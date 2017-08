STVV slaat mea culpa na het ontslag van trainer Bartolomé Marquez: “Ja, we hebben foute keuze gemaakt”

Het ontslag van coach Bartolomé Tintin Marquez bij de Kanaries na amper 53 dagen zinderde ook gisteren nog na. Lang geleden dat een persconferentie op Stayen nog zo druk bijgewoond werd. Opvallende afwezige tijdens het vragenuurtje: Roland Duchâtelet. Het was CEO Philippe Bormans die de kastanjes uit het vuur mocht halen.

Voorgeschiedenis

“We hebben dit seizoen een woelige start gekend. Nog voor het begin van de voorbereiding ging Ivan Leko in op een voorstel van Club Brugge. Dat hadden we niet verwacht, vergeet niet dat Leko pas voor twee seizoenen had bijgetekend. Wij moesten dus dringend op zoek naar een nieuwe coach die paste bij het profiel van de club. We hadden aanvankelijk een lijst met namen, maar die moesten we telkens weer updaten, omdat er bijvoorbeeld coaches waren die werk vonden. Uiteindelijk hebben we vijf kandidaten ontmoet. Tintin was de coach die erbovenuit stak. Zijn voetbalvisie sprak ons aan, zijn voetbalbeleving ook. We waren daar heel erg door gecharmeerd.”

In tijdnood

“Hebben we, achteraf gezien, een inschattingsfout gemaakt? Ik denk het niet. Hebben we een verkeerde keuze gemaakt? Ik denk het wel. Maar je moet alles in zijn context zien. We waren in tijdsnood en daardoor zijn we misschien overhaast te werk gegaan. Het gevoel zat goed, dus zijn we te weinig doorgegaan op een aantal cruciale punten. Punten die later breekpunten bleken te zijn. Een voorbeeld: de fysieke voorbereiding. Op Stayen gaan we al jaren methodisch te werk. Wij waren de eerste club die de gps invoerde. Meetbare resultaten, daar draait het bij ons om. Wel, meneer Marquez ging meer balgericht te werk. Daarover ontstonden meningsverschillen. En zo waren er nog een aantal zaken. Kijk, je begint bij elke trainer met twijfels. Maar hier werden die alleen maar erger. Marquez zat niet op dezelfde golflengte als de rest van de staf. De communicatie? Die was misschien niet optimaal. Maar dat hadden we wel opgelost, als het op het vlak van de dagelijkse werking goed had gezeten. De match was er niet.”

Doodlopende straat

“De voorbije weken is er intens overleg gepleegd. Maar we geraakten er niet uit. Vergelijk het met het gevoel wanneer je een straat inrijdt en dat plots een doodlopende straat blijkt te zijn. Dus waren er twee opties: ofwel de zaken op hun beloop laten en pas na 5-6 speeldagen zeggen: het werkt niet. Ofwel het probleem nu onder ogen zien en de confrontatie aangaan. Dat is wat er gebeurd is. Vervolgens hebben we in onderling overleg beslist de samenwerking te beëindigen. We hebben een goed gesprek gehad en gaan als vrienden uit elkaar. Ik denk dat dit de enige juiste beslissing was. Op dit ogenblik is er nog geen schade aangericht. We kunnen nog bijsturen.”

Clubfilosofie

“Zes jaar geleden zijn wij hier gestart met een financiële put en een degradatie. Daarna hebben we jaar na jaar stapjes vooruit gezet. Sportief hebben we er drie jaar over gedaan om naar eerste klasse terug te keren. Daarna hebben werk gemaakt van een clubfilosofie, we wilden minder afhankelijk worden van de hoofdcoach. We hebben een technische en medische staf samengesteld die past bij die filosofie. Eddy Rob, Jos Beckx en ga zo maar door, zij zijn waar STVV voor staat. Een coach moet achter hun verhaal staan. Kan die zich niet over de meningsverschillen heen zetten, dan wordt het moeilijk. Wij houden vast aan die manier van werken.”

Profiel

“Het profiel van de nieuwe trainer borduurt daarop voort. Hij moet geloven in het project STVV. Verder moet hij communicatief sterk zijn. Ik bedoel daar niet mee dat hij Nederlands moet spreken of dat zijn Engels foutloos moet zijn. Nee, wat telt, is dat hij zijn boodschap kan overbrengen. Verder moet hij gedreven zijn. Ervaring is in dit verhaal minder essentieel. Wij hebben in het verleden al onervaren coaches de kans gegeven. Remember Ferrera en Leko. En we hebben ervaren trainers de gelegenheid gegeven om hun carrière te relanceren. Mijn mailbox puilt uit van de sollicitaties. De coach die komt, heeft in ieder geval nu al een spelerskern die zo sterk is als die van vorig seizoen.”

Timing

“We gaan onszelf geen tijdsdruk opleggen. Het is heel goed mogelijk dat Chris O’Loughlin en zijn team zondag tegen Standard de sportieve touwtjes in handen zullen hebben. We hebben het volste vertrouwen in hen. Ik was trouwens verrast door de verslaggeving in bepaalde media. Het werd zo voorgesteld alsof STVV een duiventil is. Terwijl het de eerste keer in zes jaar is dat we een coach tijdens het seizoen ontslaan. De laatste was Guido Brepoels.”