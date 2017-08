Inter haalt linksachter Dalbert weg bij Nice

Inter Milaan heeft zijn selectie versterkt met de Braziliaanse linkerverdediger Dalbert. Hij komt over van Nice en ondertekende bij de Italiaanse traditieclub een overeenkomst tot 30 juni 2022, zo staat woensdag te lezen op de website van de Nerazzurri.

Dalbert (23) was vorig seizoen in de Ligue 1 goed voor 33 wedstrijden. Als linksachter in het team van coach Lucien Favre was hij een vaste waarde bij de nummer drie uit de Ligue 1.

“Hij bewees zijn grote fysieke en technische mogelijkheden terwijl hij de flank afdweilde. Bovendien leverde hij vier assists”, weet Inter, dat benadrukt dat zijn aanwinst bij Nice de speler was met ‘het grootste aantal crosses (94)’ en ‘dribbelpogingen (100)’. Inter, vorig seizoen zesde in de Serie A, zou voor de Braziliaan 20 miljoen euro op tafel leggen.