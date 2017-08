Thomas Foket is opnieuw aan het trainen. De rechtsback van AA Gent postte op zijn Instagram een foto vanop de hometrainer in het oefencomplex van de Buffalo’s. Foket werd in juli geopereerd en mag nu dus, één maand later, opnieuw rustig fysieke oefeningen doen. Vorig weekend was Foket al aanwezig tijdens de wedstrijd Gent-Antwerp, na afloop ging hij zijn ploegmaats groeten in de kleedkamer.