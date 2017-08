Fout accessoire uit de jaren 90 is weer hip: de comeback van de scrunchie

"De voorbije decennia was het modieus onverantwoord om met een scrunchie, een haarelastiek met behoorlijk wat stof in een opvallende kleur errond, naar buiten te komen. Maar alles komt terug. Vandaag lopen it-girls onder wie Bella Hadid en Selena Gomez ermee te pronken."

Als het aan Carrie Bradshaw zou liggen, was er geen sprake van een comeback voor de scrunchies. In een ‘Sex and The City’-scène discussieert ze met haar lief Berger over het feit dat het personage in zijn boek ongeloofwaardig overkomt omdat ze het accessoire draagt. Ook op een feestje laat ze merken dat ze niet tuk is op het opvallende elastiekje dat furore maakte in de jaren 80 en vroege jaren 90.

Miranda, gespeeld door Cynthia Nixon die nu een politieke carrière beaamt, gaf haar in een andere aflevering onrechtstreeks gelijk. “Ik weet niet wat er me het meest stoorde. Het feit dat hij vroeger een lief had, of het feit dat hij een relatie had met iemand die scrunchies droeg."

Foto: PN / Instagram

Maar tijden veranderen en de scrunchie is weer hip. Het Amerikaanse topmodel Bella Hadid droeg er in juni eentje toen ze ging sporten. Selena Gomez verscheen er in 2013 mee in de straten van New York. Ook Chanel-poulin Lily Rose Depp werd onlangs ook met een wit exemplaar gesignaleerd.