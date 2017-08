Jonge toeriste zwaargewond bij ongeval op markt van Brugge

Brugge - Een jonge Braziliaanse toeriste raakte deze middag zwaargewond bij een ongeval op de Markt van Brugge. De vrouw werd er aangereden door de vrachtwagen van een marktkramer. Ze werd met ernstige verwondingen aan haar been naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde vanmiddag omstreeks 14 uur. De wekelijkse woensdagmarkt was er afgelopen en een van de marktkramers was aan het manoeuvreren om zijn goederen - groenten en fruit - in zijn vrachtwagen te laden. De man reed daarbij achteruit de Markt op, maar merkte een Braziliaanse toeriste op de smalle middenberm op straat niet op.

De vrachtwagen reed de jonge vrouw aan. Enkele omstanders begonnen te roepen waardoor de chauffeur uiteindelijk halt hield. De hulpdiensten snelden ter plaatse en verzorgden het Braziliaanse slachtoffer een tijdlang ter plaatse. De vrouw raakte vooral aan haar benen gewond. Ze bleef bij bewustzijn en verkeerde nooit in levensgevaar.