Man (23) verkracht meisje (14) in Mechelse nachtwinkel

Mechelen - Een 23-jarige Afghaan uit Mechelen heeft tijdens zijn werk in een nachtwinkel aan de Zandpoortvest een veertienjarig meisje verkracht. De man werd veroordeeld tot 38 maanden effectieve celstraf en hij wordt ook voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet.

De feiten deden zich voor op 6 februari 2017. Die avond stapte het meisje voorbij een nachtwinkel aan de Zandpoortvest op haar weg naar het station. F.S., die aan het werk was in de nachtwinkel, F.S., zag dat het meisje kou had en stelde voor dat ze even naar binnen kwam.

“Daarna ging bij haar het licht uit”, zegt de openbare aanklager. Het meisje weet alleen dat ze een vies drankje kreeg, zogezegd tegen de kou. Het drankje bleek de verdovende drug GHB te bevatten.

Uit onderzoek bleek dat het meisje verkracht was. Bij uitstrijkjes, die bij het slachtoffer werden genomen toen ze klacht indiende bij de politie, werden spermasporen gevonden die overeenstemmen met het DNA van F.S. Maar hij ontkent in alle toonaarden dat hij met haar seks heeft gehad.

S. zit al zes maanden in voorhechtenis. Dat verblijf wordt nu verlengd.