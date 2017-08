Giampiero Ventura blijft tot 2020 bondscoach van Italiaanse nationale ploeg

De Italiaanse oefenmeester Giampiero Ventura blijft tot 2020 aan boord als bondscoach van de Italiaanse nationale ploeg. Dat kondigde de Italiaanse voetbalbond woensdag aan. Ventura werd na het EK 2016 in Frankrijk aangesteld als nieuwe selectieheer.

“De voorzitter van de voetbalbond heeft de contractverlenging van de bondscoach aangekondigd, die “La Squadra” nu zal leiden tot en met het volgende Europees Kampioenschap in 2020”, liet de Italiaanse voetbalbond weten in een communiqué.

Het contract van de 69-jarige Ventura, die in 2016 Antonio Conte opvolgde, liep nog tot en met het WK van 2018 in Rusland (14 juni-15 juli). Ventura kan met zeven overwinningen in tien wedstrijden een goed rapport voorleggen als hoofd van de nationale ploeg. Tegen Spanje en wereldkampioen Duitsland speelde het gelijk, tegen Europees vicekampioen Frankrijk verloor het een vriendschappelijke wedstrijd met 3-1 in september 2016. Ook voerde hij een verjongingspolitiek door in zijn selectie.

Italië staat samen met Spanje aan de leiding van groep G in de kwalificaties voor het WK 2018. Op 2 september spelen beide grootmachten in Madrid tegen elkaar om de cruciale eerste plaats in de groep. Enkel de eerste van elke groep plaatst zich rechtstreeks voor het eindtoernooi, de tweede moet naar de barrages.