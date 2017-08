Atletiekclub furieus op pedofiel die binnendrong in kleedkamers: “Hij heeft ons belogen en bedrogen”

Pieter V. (foto) werd vorige week betrapt in de kleedkamers van sporthal De Valkaart in Oostkamp.

Oostkamp / Diksmuide - Bij atletiekclub FLAC Oostkamp zijn ze kwaad op een van hun meest recente leden. Pieter V. (28) hield hen vier maanden voor dat hij zijn pedofiele neigingen onder controle had. “Maar het eerste moment zonder sociale controle gebeurde het toch.”

Ik zal ervoor zorgen dat hij bij geen enkele club meer aan de bak kan komen Carlos Bailleu

Pieter V. uit Woumen, bij Diksmuide, werd in de kleedkamers van een jeugdbasketbalploeg in sporthal De Valkaart in Oostkamp betrapt. Hij nam er foto's van de kinderen van twaalf à dertien jaar toen ze zich aan het omkleden waren. Ernstige feiten die ook bij zijn atletiekclub FLAC Oostkamp hard zijn aangekomen. “Hij heeft mij belogen en bedrogen zoals nooit tevoren”, zegt voorzitter Carlos Bailleu.

Pieter V. - een begenadigd loper - klopte eind maart bij de atletiekclub aan. “Hij wou met ons meetrainen en wilde weer op hoog niveau lopen, zoals vroeger”, zegt Bailleu. De twintiger loog nooit over het feit dat hij eerder voor zedenfeiten veroordeeld werd tegen zijn nieuwe club.

“Hij zei er wel bij dat hij onder strikte begeleiding stond in het psychiatrisch centrum van Beernem. We kregen zelfs een van zijn begeleiders over de vloer. Van in het begin hadden we duidelijke afspraken. Hij mocht enkel op de lange afstand komen trainen met de volwassenengroep en hij moest uit de buurt van de kleedkamers blijven. Hij antwoordde nog dat het een hele geruststelling voor hem was dat er op de momenten waarop hij trainde geen kinderen in de buurt waren. Hij beloofde ook dat hij nooit meer aan zijn pedofiele neigingen zou toegeven.”

Aanranding van eerbaarheid

De getalenteerde atleet bleef zich maandenlang aan de gemaakte afspraken houden. “Week na week vroeg ik hem hoe het met zijn behandeling stond en steeds was hij bijzonder positief. Maar kijk, het blijken nu allemaal leugens te zijn.” Want vorige week verviel de twintiger in zijn negatieve gewoontes. “Hij was die dag de enige op training. Toen zijn trainer na afloop van de piste verdween, zag hij zijn kans om tegen alle afspraken in toch naar de kleedkamers in de sporthal te trekken. De rest is een situatie waar we heel verveeld mee zitten.”

Pieter V. verscheen gistermorgen voor de raadkamer op verdenking van aanranding van de eerbaarheid van de jonge baskettertjes. Op zijn computer en telefoon werd bovendien meer kinderpornografisch materiaal gevonden. Volgens zijn advocaat beseft de man dat hij fout was. “Maar in de gevangenis kan hij niet geholpen worden”, zegt meester Olivia Delille. “Dat is geen plaats voor hem.”

Als het van Carlos Bailleu afhangt, is ook een atletiekpiste geen plaats meer voor Pieter V. “Een keer van onze goedheid profiteren is meer dan genoeg. Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat deze man bij geen enkele club meer aan de bak kan komen. Ik sta daarvoor al in contact met de atletiekfederatie.”