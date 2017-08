Fiorentina versterkt zich met Valentin Eysseric van Nice

De Fransman Valentin Eysseric gaat komend seizoen in de Italiaanse Serie A voetballen. De 25-jarige aanvallende middenvelder verlaat het Franse OGC Nice voor Fiorentina. Dat maakten beide clubs woensdag bekend op de clubwebsite. Eysseric ondertekende een contract tot 2021 bij La Viola.

Valentin Eysseric arriveerde in de zomer van 2012 bij Nice, toen de club hem voor een seizoen huurde van AS Monaco. Nice was al na zes maanden overtuigd van de kwaliteiten van Eysseric en besloot om hem al in de winterstop definitief over te kopen. Vorig seizoen was hij een belangrijke schakel in het successeizoen van Nice, dat na Monaco en PSG als derde eindigde in de Franse Ligue 1.

Nice verliest zo twee spelers op dezelfde dag. Eerder op de dag werd ook al het vertrek van de Braziliaanse linksachter Dalbert naar Inter Milaan aangekondigd. Hij zou Nice 20 miljoen euro opgebracht hebben, over de transfersom voor Eysseric is niets bekend.

Fiorentina kondigde woensdag ook de overgang van Marco Benassi aan. De 22-jarige Italiaanse middenvelder komt over van reeksgenoot Torino en ondertekende een contract voor vijf seizoenen in Firenze. Met de transfer van Benassi is een transfersom van tien miljoen euro gemoeid.