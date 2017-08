Watford spendeert clubrecord voor nieuwe spits

Brussel - Het Engelse Watford heeft woensdag de transfer van aanvaller Andre Gray aangekondigd. De 26-jarige Engelsman maakt de overstap van reeksgenoot Burnley. Watford bevestigde dat de transfersom voor Gray een nieuw clubrecord betekent, volgens Britse media zou die in totaal 20,5 miljoen euro bedragen. Gray ondertekende een contract voor vijf seizoenen op Vicarage Road.

Gray was twee seizoenen aan de slag bij Burnley, dat in 2015 zo’n 12 miljoen euro voor hem neertelde aan Brentford. Met 25 doelpunten en tien assists had hij een groot aandeel in de promotie van Burnley naar de Premier League in 2016. Vorig seizoen was hij in zijn eerste seizoen in de Premier League goed voor negen doelpunten bij de ploeg van Steven Defour.

Burnley reageerde op de clubwebsite dat het Gray deze zomer een verbeterd contract aangeboden had, maar dat de aanvaller zijn aflopende contract niet wenste te verlengen. Watford kocht al stevig in tijdens deze zomermercato. Gray is al de negende inkomende transfer bij de club van Christian Kabasele. Dinsdag werd nog de jonge Braziliaanse spits Richarlison aangetrokken.