Aanvoerder Mexicaanse nationale voetbalploeg bestraft voor betrokkenheid in drugshandel

De Mexicaan Rafael Marquez, aanvoerder van het Mexicaanse nationale voetbalelftal, heeft een sanctie gekregen van de Verenigde Staten voor zijn betrokkenheid in een uitgebreid netwerk van drugshandel. De naam van Marquez circuleert op een lijst die woensdag vrijgegeven werd door het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten.

In totaal hebben 22 Mexicanen en 42 mensen van andere nationaliteiten een sanctie gekregen voor hun betrokkenheid in het drugsnetwerk van Raul Flores Hernandez, het vermoedelijke brein achter de organisatie. “Alle bezittingen van deze personen werden bevroren en de Amerikaanse burgers wordt ten strengste verboden om handel te drijven met hen”, stond te lezen in het communiqué van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

De 38-jarige Marquez is vooral bekend van zijn periode bij FC Barcelona, waar hij van 2003 tot 2010 aan de slag was. Voor het Mexicaanse nationale elftal kwam hij al in 142 interlands in actie en wist hij zeventien keer het doel te vinden.