Man schiet op hond van buurman en verschanst zich nadien in huis, buurt volledig afgesloten

Een gewapende man heeft zich woensdag verschanst in een woning in Wanze nadat hij eerder een geweerschot had gelost. Volgens Claude Parmentier, de burgemeester van het dorp, vielen er tijdens de schietpartij geen gewonden. Er is momenteel nog steeds een grote politiemacht aanwezig omdat ze de man maar niet gearresteerd krijgen.

De speciale interventie-eenheid van de politie kwam vlak na het incident ter plaatse om een veiligheidsperimeter in te stellen aan het kruispunt van de Waversesteenweg en de Tiensesteenweg. Er is geen doorgang meer mogelijk voor het verkeer en de bewoners zijn geëvacueerd. Volgens de Franstalige krant L’Avenir schoot de verdachte deze namiddag op de hond van zijn buurman na een geschil, waarna hij zich gewapend ging verschansen in een woning.

“Rond 17.10 uur is er inderdaad een geweerschot gelost, waarbij geen wonden vielen. Nadien is de man een huis binnen gevlucht, vermoedelijk het zijne. Wat zijn motief precies is, weet ik niet”, aldus Claude Parmentier, burgemeester van Wanze.

De politie is woensdagavond nog steeds massaal aanwezig om de man uit zijn huis te krijgen.

Foto: BELGA

Foto: BELGA