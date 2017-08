Deze gewapende overvallers kiezen er de verkeerde winkel uit om hun slag thuis te halen

Twee gewapende overvallers dachten vorige maand hun slag te slaan in een Texaanse telecomwinkel, maar moesten plots opboksen tegen twee ijverige werknemers. De vader en zoon die in de winkel stonden, waren niet plan zich zomaar gewonnen te geven en worstelden een van de twee tegen de grond. De verdachten namen uiteindelijk de benen, zonder buit en een van hen zonder shirt.

“Het was er moedig van hen”, verklaarde de politie van de Texaanse stad Arlington die de camerabeelden van de overval verspreidde om daders op te sporen. “Maar het is niet iets dat we werknemers aanraden te doen tijdens dergelijke situatie.” Op de beelden is te zien hoe een van de twee overvallers plots een wapen trekt en over de toonbank springt, maar op tegenstand van de vader en zoon in de winkel botst.

“Toen hij het wapen trok, dacht ik eerst dat het een spelletje of een grap was”, zei Khurrum Monga, de manager van de winkel. “Eens hij over de toonbank sprong, wist ik dat het menens was en grepen we hem vast.”

Vader en zoon namen razendsnel het besluit dat ze zich niet zomaar wilden gewonnen geven en gaven de overvaller een pak slaag. “Het gebeurde allemaal zo plots”, aldus Monga. “Ik hoop dat dit de eerste en enige keer was.” De moedige werknemers slaagden erin de ene verdachte weg te duwen, terwijl de andere ook een vuurwapen trok, maar uiteindelijk besloot de benen te nemen.

“Enorm veel geluk gehad”

De andere man probeerde ook de deur te bereiken, maar werd gehinderd door vader en zoon Monga, die hem uit alle macht proberen tegen te houden. Tijdens de worstelpartij die daarop volgde, verloor de vluchtende verdachte zelfs zijn shirt, waardoor overvallers wel van een heel kale reis terugkwamen.

Volgens de agenten van Arlington raakte niemand gewond tijdens het schokkende incident, maar hebben vader en zoon Monga “enorm veel geluk gehad dat ze niet werden neergeschoten”. De daders zijn nog steeds op de vlucht en worden gezocht door de Texaanse politie.