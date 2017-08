Straffe ontknoping in WK- finale 400m bij de vrouwen, Van Niekerk komt met schrik vrij in halve finale 200m

HERE IS WHAT HAPPENED TO SHAUNAE MILLER-UIBO???????? WOMEN'S 400M FINAL #IAAFWorldChampionships #London2017 pic.twitter.com/h10ru1CRAS

Op het WK atletiek in Londen is de finale van de 400 meter bij de vrouwen geëindigd met een onwaarschijnlijke ontknoping. Olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo leek onbedreigd op weg naar de wereldtitel te lopen, toen ze in de slotmeters plots (geblesseerd of kramp?) stilviel. Zo werd de Amerikaanse Phyllis Francis tot haar eigen verbazing wereldkampioene. Een uurtje eerder plaatste topfavoriet Wayde van Niekerk zich slechts op de valreep voor de finale van de 200 meter. De Zuid-Afrikaanse wereldkampioen op de 400 meter werd pas derde in zijn halve finale en mocht met de achtste tijd naar de finale van donderdag.

De vrouwenfinale op de 400 meter is altijd goed voor spektakel. Vorig jaar won Shaunae Miller-Uibo olympisch goud in Rio door letterlijk over de meet te duiken en zo in extremis de olympische titel voor de neus van Allyson Felix weg te gritsen.

Foto: EPA

Woensdagavond op het WK atletiek in Londen speelde diezelfde Miller-Uibo opnieuw de hoofdrol in de finale. Dit keer liep het minder fortuinlijk af voor de atlete uit de Bahama’s. Op 50 meter van de finish had Miller-Uibo een straatlengte voorsprong op haar concurrentes, de wereldtitel leek binnen. Maar plots trok ze een pijnlijke grimas en viel ze compleet stil. Een kramp? Een blessure? De Amerikaanse Phyllis Francis liet het alvast niet aan haar hart komen en sprintte in 49.92 naar goud. Salwa Eid Naser werd tweede in 50.06, het brons was voor de Amerikaanse levende legende Allyson Felix in 50.08.

Voor Felix is het haar veertiende medaille (9 goud, 3 zilver, 2 brons) op een WK. Daarmee evenaart ze het record van Merlene Ottey en Usain Bolt.

Van Niekerk komt met de schrik vrij

Foto: AFP

Het is niet evident wat Wayde van Niekerk probeert te doen. De 25-jarige Zuid-Afrikaan probeert voor het eerst zijn carrière wereldkampioen te worden op de 200 meter en de 400 meter. De enige die daar ooit in slaagde was Michael Johnson in 1996. Het goud op de 400 meter veroverde Van Niekerk dinsdagavond al ‘spelenderwijs’, maar tijdens de vijfde opeenvolgende competitiedag begon de vermoeidheid duidelijk door te wegen voor Van Niekerk. In de gietende regen was de kroonprins van Usain Bolt niet opgewassen tegen de Turk Ramil Guliyev (20.17) en de Amerikaan Ameer Webb (20.22). Met zijn derde plaats was Van Niekerk niet automatisch geplaatst voor de finale, maar zijn tijd van 20.28 was nipt voldoende om donderdag toch een gooi te mogen doen naar een historische prestatie.

De Fransman Christophe Lemaitre (20.30) was amper twee honderdsten van een seconde trager en werd uitgeschakeld. Ook de Jamaicaan Yohan Blake (20.52), vierde op de 100 meter, liet zich verrassen en mist de finale.

Foto: AP

Van Niekerk zal donderdag in de finale vooral rekening moeten houden met de Amerikaan Isiah Young en vooral Jereem Richards, de jonge sprintbom uit Trinidad en Tobago. Young won de eerste reeks in 20.12, Richards liep spelenderwijze naar de winst in de tweede reeks in 20.14. Een straffe tijd in slechte omstandigheden. Ook Isaac Makwala, de Botswaan die een paar uur eerder nog solo zijn reeks afwerkte, mocht naar de finale met 20.14 (lees meer).

Vijftien snelste tijden in halve finales 200 meter

1. Isiah Young (U.S.) 20.12 Q

2. Jereem Richards (Trinidad and Tobago) 20.14 Q

3. Isaac Makwala (Botswana) 20.14 Q

4. Ramil Guliyev (Turkey) 20.17 Q

5. Nethaneel Mitchell-Blake (Britain) 20.19 Q

6. Ameer Webb (U.S.) 20.22 Q

7. Wayde van Niekerk (South Africa) 20.28 Q

8. Christophe Lemaitre (France) 20.30

9. Daniel Talbot (Britain) 20.38

10. Abdul Hakim Sani Brown (Japan) 20.43 Q

11. Yohan Blake (Jamaica) 20.52

12. Sydney Siame (Zambia) 20.54

13. David Lima (Portugal) 20.56

14. Kyree King (U.S.) 20.59

15. Jan Volko (Slovakia) 20.61

Karsten Warholm verrast met titel op 400 meter horden

Karsten Warholm heeft de verrassend de wereldtitel op de 400 meter horden gewonnen. De 21-jarige Noor ging er meteen als een speer vandoor en hield verrassend stand. In 48.35 hield hij de Turk Yasmani Copello (48.49) en de Amerikaanse topfavoriet Kerron Clement (48.52) achter zich.

Foto: REUTERS

Kerron Clement kroonde zich twee keer eerder wel tot wereldkampioen (2007, 2009), werd vorig jaar olympisch kampioen en heeft met 48.02 de beste wereldjaarprestatie op zijn naam. Voor Warholm is het de eerste medaille op een groot kampioenschap. .

Eindelijk goud voor Gong Lijiao

Foto: AP

De Chinese kogelstootster Gong Lijiao heeft eindelijk goud veroverd. Met een worp van 19m94 verwees ze de Hongaarse Anita Marton (19m49) en de Amerikaanse Michel Carter (19m14) naar de dichtste ereplaatsen.

Voor de 28-jarige Gong is het na tal van ereplaatsen de eerste grote titel. Twee jaar terug veroverde ze in Peking zilver. In 2009 en 2013 moest ze met brons vrede nemen, net als op het WK indoor van 2014. In 2012 werd ze in Londen olympisch vicekampioene. Op de Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro werd ze vijfde.

Abdi en Bouchikhi kunnen zich niet plaatsen voor finale op de 5.000 meter

nze landgenoten Bashir Abdi en Soufiane Bouchikhi zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de 5.000 meter op het WK atletiek. Abdi liep een sterke race, maar zakte in de laatste rechte lijn terug naar een zesde plaats. Soufiane Bouchikhi eindigde als elfde in zijn reeks. De tijden van Abdi en Bouchikhi waren niet snel genoeg om de kwalificatie af te dwingen. De eerste reeks werd in 13:30.07 gewonnen door de Ethiopiër Yomif Kejelcha, voor de Britse topfavoriet Mo Farah. Ook de tweede reeks had een Ethiopische winnaar: Selzemon Barega in 13:21.51 (lees meer).