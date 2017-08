Archeologen “op zucht” van ontdekking geheime kamer in Gezi-piramides

Enkele archeologen staan naar eigen zeggen op een zucht van de ontdekking van een nieuwe geheime kamer één van de in de wereldberoemde Giza-piramides in Egypte. Al waarschuwt de Egyptische overheid om niet te vroeg victorie te kraaien.

De archeologen van het Scan Pyramids-project zijn al een tijdje in de weer met geavanceerde technologie in de hoop zo dichter bij de mysterieuze holte te geraken in het oude Egyptische wereldwonder.

In oktober 2016 bevestigden ze al het bestaan van een holte op 105 meter boven de grond. Maar met behulp nieuwe data, die ze onder meer verkregen dankzij infraroodscans en 3D-reconstructies, hopen ze heel binnenkort de exacte locatie van de ruimte te identificeren.

De Khufu-piramide, een 146 meter hoog gevaarte, is de grootste van de drie Giza-piramides en het enige overlevende momument van de zeven wereldwonderen van het oude tijdperk.

Begraafplaats Nefertiti

Toch wil het Egyptische ministerie van Antiquiteiten, dat toezicht houdt op het Scan Pyramids-project, nog geen voorbarige conclusies trekken. Vorig jaar waarschuwde het al dat er wellicht meer werk nodig is om met zekerheid te kunnen zeggen dat er een verborgen ruimte is in de Khufu-piramide. “Het hart van de piramide heeft kleine en grote stenen, waartussen overal holtes kunnen zitten”, zegt Zahi Hawass, projectleider van het controleteam.

Het ministerie wil overigens een soortgelijke mediagekte als twee jaar geleden vermijden. Toen voerden enkele Egyptische onderzoekers radarscans uit aan de graftombe van farao Toetanchamon in de Vallei der Koningen in Opper-Egypte, nadat Britse archeologen hadden beweerd dat koningin Nefertiti er begraven lag in een geheime kamer. Uit de tests bleek later dat daar uiteindelijk helemaal niets van aan was.