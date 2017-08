Kristinsson reageert voor het eerst op ontslag: “Kwam als een donderslag bij heldere hemel”

Lokeren - Er leek gisterenmorgen nog geen vuiltje aan de lucht in Lokeren. ­Runar Kristinsson had net de ­ochtendtraining afgewerkt, toen hij bij voorzitter Roger Lambrecht werd geroepen. Zonder dat hij afscheid kon nemen van zijn groep, kreeg de IJslandse coach het nieuws te horen. “Het kwam als een donderslag bij heldere hemel”, vertelt een diep ­teleurgestelde Kristinsson. “Ik had het niet verwacht. Niemand, denk ik. Sinds november hebben we hier schitterend werk geleverd. We hebben er alles aan gedaan om Lokeren naar een hoger niveau te tillen.”

“Spijtig genoeg verliezen we de eerste twee wedstrijden van de competitie, al waren het zeker geen makkelijke. Bovendien hadden we de pech dat Killian Overmeire vlak voor de start opnieuw uitviel. Hij is echt de belangrijkste pion in dit ­elftal. Met of zonder hem is een ­wereld van verschil. En ­bovendien: andere ploegen, met veel grotere middelen, zitten in hetzelfde schuitje als wij. Hoe dan ook, ik ben erg trots op mijn spelers en ik wens hen heel veel succes. Echt, ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze een goed seizoen draaien.”

Peter Maes gaat Lokeren opnieuw trainen. Lees meer.