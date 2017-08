Alarmfase rood: buurtweg dwarsboomt Eurostadion opnieuw

Opnieuw alarmfase rood voor het Eurostadion. Volgende donderdag beslist de Deputatie Vlaams-Brabant of Ghelamco in beroep alsnog de bouwvergunning krijgt. Maar dat kan enkel als de buurtweg op Parking C in Grimbergen is afgeschaft. Het beroep daartegen werd nog altijd niet behandeld door Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening ­Joke Schauvliege (CD&V).