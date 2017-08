Onze Chef Voetbal over ontslagen trainers bij STVV en Lokeren: "Dit is gewoon belachelijk"

Lokeren en Sint-Truiden zullen wel hun redenen hebben om hun trainers te ontslaan. Het neemt niet weg dat ze zich belachelijk maken. Niet zozeer de ontslagen op zich, wel het feit dat ze niet zo lang geleden die trainers aanstelden of een contractverlenging gaven is in de gegeven omstandigheden ridicuul. Na twee speeldagen de trainer al bij het huisvuil zetten, er is een geen groter bewijs dat er over de aanduiding van beide coaches wel ­bijzonder weinig is nagedacht. Een brevet van onbekwaamheid.