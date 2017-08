Virus blijft toeslaan: “Al 100.000 merels dood in Oost-Vlaanderen”

Gent / Merelbeke - Volgens de verantwoordelijke van het Merelbeekse opvangcentrum voor vogels en wilde dieren, Nick De Meulemeester, zijn al 100.000 merels gestorven door het usutu- virus. “De Gentse regio is ook veel kwetsbaarder.”

Het Afrikaanse usutu-virus richt een ware slagveld aan bij de merels in het Gentse. Het Merelbeekse opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) kreeg talloze zieke dieren binnen, maar die zijn allemaal overleden. “We konden geen enkele merel redden”, zegt Nick De Meulemeester.

“We hebben hen thee van Afrikaanse boomschors gegeven, en ontstekingsremmers, maar tevergeefs. Elke dag krijgen we vijf tot tien merels binnen, en zelfs andere vogels met dezelfde symptomen. Ongeruste mensen bellen ons: ze vragen zich af waar alle vogels in hun tuin zijn gebleven.” Vogelbescherming Vlaanderen kan nog geen precieze cijfers geven maar het virus, dat ontstond in het Afrikaanse Swaziland, richt een ware ravage aan.

Sterfte nog niet gedaan

“De helft van de merels in en rond Gent is dood”, schat De Meulemeester. “Volgens mij zijn in Oost-Vlaanderen alleen minstens 100.000 merels gestorven. De komende twee maanden zal er nog sterfte zijn: zolang er muggen zijn, blijven die het virus overdragen.”

“De regio rond Gent is kwetsbaarder dan de rest van de provincie. Hier zijn veel rivieren, kanalen en valleien met beken en moerassen, én tuinvijvers. Allemaal ideaal voor muggen.”

INFO

Vogelbescherming Vlaanderen roept op om gevallen te melden via waarnemingen.be