Ritchie De Laet viert rentree na lang blessureleed met overwinning

Brussel - Aston Villa heeft woensdagavond met 1-2 gewonnen op bezoek bij Colchester in de eerste ronde van de Engelse EFL Cup. Ritchie De Laet maakte bij Aston Villa zijn rentree nadat hij vorig jaar in september uitviel met een zware knieblessure.

Tegen vierdeklasser Colchester leek Aston Villa zijn schaapjes al snel op het droge te hebben na een doelpunt van Scott Hogan (6.) en een eigen doelpunt van Frankie Kent (21.). In de 39e minuut maakte diezelfde Kent echter ook nog een doelpunt voor zijn eigen team, waardoor de spanning terug in de wedstrijd kwam. Ritchie De Laet werd bij Aston Villa na 84 minuten ingebracht om de voorsprong vast te houden, met succes.

Ook dinsdagavond kwamen twee landgenoten in actie in de eerste ronde van de EFL Cup. Denis Odoi en Ibrahima Cissé wonnen met Fulham met 0-2 van vierdeklasser Wycombe. Odoi maakte in de 81e minuut het verlossende tweede doelpunt voor de Londense club.