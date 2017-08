Satanist die mariabeeldjes vernielde, was “net niet gek genoeg” voor internering, tot hij zijn moeder onthoofdde

Diepenbeek -

Hij noemde zichzelf een satanist, en hij was er zo van overtuigd dat dé christenen hem bespioneerden, dat hij vorig jaar in half Limburg Mariabeeldjes ging onthoofden. Toch mocht de Limburgse Pool Bartosz Z. (35) na een gedwongen behandeling in de psychiatrie weer naar huis. “Net niet gek genoeg”, was het uiteindelijke oordeel. Tot hij zich gisterochtend bebloed aanbood op het politiekantoor met de melding dat hij zijn moeder Ludmila (60) had onthoofd.