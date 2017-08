CLUBNIEUWS. Anderlecht dreigt met deurwaarder bij Svilar, Antwerp-transfer op de helling

Lokeren laat Ninaj vertrekken naar een Turkse eersteklasser en KV Oostende kreeg een tweede bod binnen op Siani. Maar het strafste transfernieuws van donderdag kwam van bij Anderlecht en Antwerp.

ANDERLECHT. Paars-wit dreigt met deurwaarder bij Svilar

Mile Svilar (bijna 18) was gisteren bij Anderlecht nog altijd niet op training. De 17-jarige doelman claimt sinds dit weekend lichtgeblesseerd te zijn, maar het is goed mogelijk dat hij en zijn entourage RSCA onder druk willen zetten om een transfer te forceren. Paars-wit wil geen risico’s nemen en denkt/dacht aan het sturen van een deurwaarder om Svilar te wijzen op zijn contractuele verplichtingen. Zover kwam het nog niet, maar de spanning tussen alle partijen loopt op. Anderlecht vraagt minstens 5 miljoen en een percentage op doorverkoop voor het keeperstalent.

ANTWERP. Club Africain houdt transfer Ghandri tegen

De transfer van Nader Ghandri naar Antwerp staat op de helling. De Tunesische verdedigende middenvelder traint al mee op de Bosuil, maar volgens Ghandri zelf heeft zijn Tunesische werkgever Club Africain de deal nu afgeblazen. De makelaar van Ghandri vertelde aan een Tunesische radiozender dat er een akkoord was op clubniveau over een onmiddellijke betaling van 200.000 euro en nog eens 100.000 euro in december plus 10% op een eventuele doorverkoop. Maar plots wil Club Africain de volle 300.000 euro onmiddellijk krijgen. Ghandri is daarover niet te spreken en hoopt dat er alsnog een akkoord uit de bus komt. Hij claimt trouwens dat hij al drie maanden geen salaris kreeg en dus van plan is zijn vrijheid aan te vragen bij de FIFA.

Ook met de overgang van Moustapha Sall lijkt niet alles in orde te zijn. Hij moet nog wat administratieve zaken regelen en ontbrak ook gisteren weer op training.

LOKEREN. Ninaj naar Turkse eersteklasser

Branislav Ninaj (23) verlaat eerstdaags Sporting Lokeren. De 23-jarige Slowaakse centrale verdediger wordt een jaar uitgeleend aan het Turkse Osmanlispor FK, dat tevens een aankoopoptie bedong.

KV OOSTENDE. Tweede bod op Siani

Bij KV Oostende voelt Sebastien Siani (30) zich klaar voor een vertrek, maar KVO vraagt momenteel nog te veel en wacht op een tweede, verbeterd bod. Dat zal er in principe komen.

AA GENT. Gherson terug naar Israël?

Volgens Israëlische media zou Rami Gershon (28) in beeld zijn bij Maccabi Haifa.

KAS EUPEN. Slachtoffer van Fraudeurs

KAS Eupen is het slachtoffer worden van internetfraudeurs. In naam van de club werden er uitnodigingen gestuurd naar Afrikaanse voetballers om deel te nemen aan een betaalde trainingsessie. Ze moesten daarvoor wel een voorschot storten. Eupen heeft klacht ingediend tegen onbekenden.

STVV. Ceballos zes weken out

Cristian Ceballos (24) is zes weken out met een scheur in de aanhechting van de buikspieren.