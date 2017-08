André Greipel in zak en as: “Ik ben het helemaal kwijt”

Wat is er aan de hand met André Greipel? Na een Tour zonder zeges wil het (voorlopig) ook niet lukken in de BinckBank Tour. Gisteren in Ardooie zat hij op 400 meter van de streep in vierde positie. Om uiteindelijk dertiende te worden. Volgens Greipel zelf en zijn entourage heeft dat niks te maken met leeftijd, maar alles met vertrouwen: “Ik ben het instinct kwijt om de juiste beslissingen te nemen.” Jan-Pieter De Vlieger

Na alweer een tegenvallende sprint wilde André Greipel wel nog even naar buiten komen. Maar in de deuropening van de teambus was hij een man van weinig woorden. “Ingesloten, that’s it.” Hij beaamde dat hij in een periode zit waarin het allemaal tegenslaat. “Precies, ja. Dit is niet mijn leukste tijd als wielrenner. Wat kan ik eraan doen?”

Volg hier LIVE de vierde etappe van de BinckBank Tour.

Na enig aandringen toch het allerkleinste barstje in het pantser. “Zoals je kan zien, blijft de ploeg in mij geloven. Maar het is alsof ik alle instinct kwijt ben om de juiste beslissingen te nemen. Vandaag zit ik in vierde positie met nog 400 meter te gaan. Uiteindelijk kan ik niet eens sprinten. Ik ben mijn instinct helemaal kwijt op de fiets.”

Greipel is altijd de veilige belegging geweest van Lotto-Soudal, in 7 seizoenen goed voor 84 profzeges. Hij heeft dus zeker nog historisch krediet, maar zijn laatste zege dateert nu al van meer dan drie maanden geleden. “Het is frustrerend”, zegt ploegleider Herman Frison. “Voor ons, maar vooral voor hem. Het lukt gewoon niet. André zal zelf de knop moeten omdraaien.”