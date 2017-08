Noord-Korea klaar om vanaf “midden augustus” de Verenigde Staten aan te vallen: “Enkel brute kracht werkt bij Trump”

“Enkel brute kracht werkt bij de Amerikaanse president Donald Trump.” Dat heeft het Noord-Koreaanse leger donderdag meegedeeld via het officiële persbureau KCNA. Woensdag dreigden de Noord-Koreanen nog om het Amerikaanse eiland Guam te bombarderen, nu bevestigt het leger dat zo’n aanval vanaf “midden augustus” zou kunnen plaatsvinden.

Volgens de Noord-Koreaanse generaal Kim Rak Gyomm heeft president Trump “een heleboel nonsens verkondigd, over vuur en furie, maar zonder de ernst van de situatie te begrijpen”. “Een dialoog is niet mogelijk met een persoon die niet vatbaar is voor rede. Enkel brute kracht werkt bij hem.”

“Cruciale waarschuwing”

De generaal zei dat Pyongyang van plan is om vier Hwasong-12-raketten te lanceren, die over Japan zouden vliegen en op ongeveer 30 à 40 kilometer van het eiland Guam in het water zouden terechtkomen. De aanvalsplannen van het leger zouden tegen “midden augustus” klaar moeten zijn en zullen dan eerst worden voorgelegd aan leider Kim Jong-Un. Ze zijn “een cruciale waarschuwing voor de Verenigde Staten”.

Foto: ap

Op het eiland Guam wonen 162.000 mensen, onder wie ook duizenden Amerikaanse soldaten. De VS hebben er een belangrijke militaire basis.

Donald Trump lijkt zelf niet wakker te liggen van de bedreigingen. Woensdag liet hij op Twitter al weten dat het Amerikaans nucleair arsenaal “krachtiger dan ooit tevoren” is.

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 augustus 2017

...Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 augustus 2017

Internationale steun

De Amerikaanse president wordt gesteund door Zuid-Korea. Het land heeft zijn noordelijke buur in harde bewoordingen gewaarschuwd voor een verdere escalatie van het conflict. “Als Noord-Korea zijn provocaties niet stopzet, dan zal het regime de harde en resolute vergelding van de geallieerden voelen”, aldus legerleider Roh Jae Cheon. De nationale Veiligheidsraad van Zuid-Korea houdt donderdag nog een spoedbijeenkomst.

En ook Japan haalde donderdag zwaar uit naar Noord-Korea. De regering van Shinzo Abe waarschuwde “nooit de provocaties te zullen tolereren”. Japan ligt in de vuurlinie van de raketten die Noord-Korea dreigt af te vuren. “We roepen Noord-Korea op om de herhaaldelijke waarschuwingen van de internationale gemeenschap ernstig te nemen, en zich te plooien naar de resoluties van de VN en zich te onthouden van verdere provocaties”.

