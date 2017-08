José Izquierdo verlaat Club Brugge en trekt naar de Premier League

José Izquierdo heeft zijn droomtransfer naar de Premier League beet. De Colombiaanse dribbelkont verlaat Club Brugge en trekt naar de Engelse promovendus Brighton&Hove Albion. Club Brugge vangt voor zijn smaakmaker maar liefst 15 miljoen euro plus bonussen, Izquierdo wordt vandaag nog medisch gekeurd. Als hij slaagt voor die testen, wordt hij met voorsprong de duurste uitgaande transfer van Club Brugge ooit.

Vorige week werden er al gesprekken gevoerd met de Engelse promovendus, maar toen werd er geen akkoord gevonden over de transfersom. Gisterenavond volgde een tweede gesprek, toen raakten alle partijen het eens over de transfersom, bonussen en een eventueel percentage op de doorverkoop. Als Izquierdo vertrekt, wordt hij de duurste uitgaande transfer voor Club Brugge. Die eer is voorlopig nog weggelegd voor Carlos Bacca, de Colombiaanse aanvaller die voor 8 miljoen naar Sevilla trok in 2013.

Bij Brighton&Hove Albion vindt José Izquierdo zijn ex-ploegmaat van bij Club Brugge Mat Ryan terug. De Australische doelman trok in juni naar de Engelse promovendus. Ook de Franse flankaanvaller Anthony Knockaert (ex-Standard) speelt bij Brighton.