Werken voor PostNL? Uitpersing, zeggen de pakjesbezorgers

Brussel - Tussen het Nederlandse postbedrijf PostNL en zijn onderaannemers is een hoogoplopend conflict ontstaan. Dat meldt het Nederlandse Financieele Dagblad donderdag. PostNL zou onderaannemers zo zwaar onder druk zetten dat die alleen kunnen concurreren als ze hun pakjesbezorgers structureel te laag inschalen en te weinig vakantiegeld en overuren betalen, zo blijkt volgens de krant uit gesprekken met betrokkenen in de sector.

De Nederlandse vakbond FNV heeft via de “Stichting Vervoersbond Naleving cao Beroepsgoederenvervoer” (VNB) al tientallen transportbedrijven nabetalingen opgelegd wegens schending van de cao. Die naheffingen lopen op tot 100.000 euro. Ook onderaannemers voor DHL, DPD en GLS zouden zich niet aan de regels houden.

De moordende concurrentie in de sector lijkt volgens FNV ten koste te gaan van de bezorger. “We hebben na circa honderd controles geen enkel geval gevonden waarbij de cao nageleefd werd.” De vakbond legt de schuld bij marktleider PostNL, die in Nederland 75 procent van de markt in handen heeft.

PostNL ontkent in de krant dan weer dat het een conflict heeft met zijn onderaannemers. PostNL wees eind vorig jaar een overnamebod van bpost af, waarbij de Belgische sectorgenoot 5,75 euro per aandeel PostNL over had. Het aandeel PostNL sloot woensdag de handel op de beurs van Amsterdam af op 3,64 euro.