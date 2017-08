Ouders zien hoe zoontje (8) vast raakt in jacuzzi en verdrinkt: "We hebben alles gedaan om hem te redden"

Een Belgisch jongetje van acht jaar is dinsdagnamiddag overleden tijdens een vakantie met zijn ouders in Costa Rica. In tegenstelling tot wat lokale media meldden is het kind niet verdronken in het zwembad van een hotel in La Fortuna de San Carlos (Alajuela). De ouders vertellen nu dat de 8-jarige Victor met zijn handje vastgeklemd raakte in een jacuzzi en zo stikte.

Volgens de ouders is het niet zo dat de achtjarige Victor direct na het eten in het zwembad sprong en daardoor stikte zoals in Costa Ricaanse media wordt gezegd.

“Victor zat in een jacuzzi, naast het zwembad”, vertellen de ouders. “Hij is met zijn handje geklemd geraakt in een afvoerputje van die jacuzzi, hij werd er in vastgezogen.”

De ouders zaten vlak bij en probeerden hun zoontje nog te redden. “We hebben alles gedaan om hem los te redden en toen dat gelukt was hebben Nederlandse toeristen geprobeerd hem te reanimeren, redders waren er niet.”

Het Brusselse gezin keert dit weekend terug naar België. “Victor wordt zaterdag gerepatrieerd”, aldus de ouders.

Het gezin was sinds zaterdag op Costa Rica en kwam maandag aan in het hotel La Fortuna in La Fortuna de San Carlos.