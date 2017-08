Zulte Waregem en Club Brugge bikkelen om leidersplaats op derde speeldag

Bekerwinnaar Zulte Waregem en vicekampioen Club Brugge openen vrijdagavond (20u30 in het Regenboogstadion) de derde speeldag in de Jupiler Pro League met een duel waarin de leidersplaats in de hoogste klasse op het spel staat.

Zowel Essevee als Club legde tot nu toe een perfect parcours af in de eigen competitie: op de openingsspeeldag haalden ze beiden fors uit op verplaatsing (Zulte Waregem won met 0-5 in Eupen, Club met 0-4 in Lokeren), op de tweede speeldag boekten beide teams voor eigen publiek logische zeges (Essevee 2-0 tegen STVV, Club won met 3-1 van Eupen). Vorig seizoen kwamen de Bruggelingen twee keer niet verder dan een gelijkspel aan de Gaverbeek.

Essevee en Club delen momenteel de leidersplaats met Charleroi, dat zondagavond (18u00) in een heruitgave van de titelwedstrijd van vorig seizoen landskampioen RSC Anderlecht over de vloer krijgt. Met een krappe 1-0 zege tegen KV Oostende en een scoreloos gelijkspel in Antwerpen kon paars-wit dit seizoen in de competitie nog niet helemaal overtuigen. Om de druk af te houden, mikken de Brusselaars op puntengewin in Henegouwen.

AA Gent miste zijn seizoensstart volledig en werd naast een nul op zes in de competitie ook nog eens in de voorrondes van de Europa League uitgeschakeld. Met een verplaatsing naar KV Mechelen krijgen de Gentenaars zaterdagavond (18u00) niet meteen een cadeau voorgeschoteld. Bij Malinois hopen ze na twee draws de eerste zege van het seizoen te boeken.

Zaterdagavond om 20u00 wordt het vooral uitkijken naar de rentree van Peter Maes bij Lokeren, dat nog puntenloos is en Moeskroen op bezoek krijgt. Met Eupen - KV Kortrijk en KV Oostende - Waasland-Beveren (20u30) worden er dan nog twee wedstrijden afgewerkt.

Ook in Sint-Truiden werd er deze week met de Spanjaard Tintin Marquez een trainer aan de deur gezet. T2 Chris O’Loughlin neemt zondagavond (20u00) in de slotwedstrijd tegen Standard alvast de honneurs waar in afwachting van een nieuwe hoofdtrainer. Zondagnamiddag (14u30) staat Racing Genk voor een lastige verplaatsing naar het Bosuilstadion van promovendus Antwerp.