Tienermama die in flat vol schimmel woont, krijgt prachtige verrassing van miljonair die vroeger op straat leefde

De Britse vastgoedmakelaar Marco Robinson wilde zijn fortuin weggeven aan mensen die het harder nodig hebben. Daarom besloot hij om een afgewerkte woning gratis weg te geven. De gelukkige werd tienermoeder Holly en haar dochtertje van acht maanden oud. Toen zij het nieuws hoorde, leverde dat aandoenlijke beelden op.

Toen Holly per ongeluk zwanger raakte, stortte haar leven in elkaar. “De medicatie die ik nam had ervoor gezorgd dat mijn pil niet werkte”, vertelde het meisje tijdens de documentaire op de Britse televisiezender Channel 4. Ze had ervan gedroomd om journalistiek te gaan studeren, maar dat kon niet meer nu ze plots als tienermama voor haar kindje moest zorgen.

Maar de omstandigheden waarin ze dat moest doen, waren enorm zwaar. Een bad om haar dochtertje Bethany in te wassen had ze niet. En ook de rest van de badkamer zat vol schimmel. “Ik zit hier vast in mijn situatie. Ik kan er zelf niet meer uitklimmen. Niemand helpt me”, zei de tiener. Daarom nam ze deel aan het programma ‘Get A House For Free’ (‘Krijg gratis een huis!’).

Eén kans op achtduizend

Achtduizend mensen hadden zich ingeschreven om mee te doen. Holly barstte meteen in tranen uit. “Je verandert mijn leven! Hier zijn geen woorden voor. Ik ben zo blij, vooral ook voor mijn dochter. Nu kan ze stabiel opgroeien en heeft ze een mooie toekomst in het verschiet”, reageerde tienermoeder. Zij kunnen nu met zijn tweetjes intrekken in de woning van 133.000 euro.

Dat was precies het doel van de rijke Robinson. “Ik wil dat die baby opgroeit in betere omstandigheden dan ik vroeger. Als kind bracht ik de nacht vaak genoeg door op een bankje in het park. Heel veel mensen kunnen zich dit niet veroorloven. Ik nu wel en daarom geef ik het hele huis aan jou. Ik ben zo blij dat ik echt een verschil kan maken van deze omvang.”

Nobele intenties, maar stortvloed aan negatieve reacties

De twee andere kandidaten grepen dan wel naast het huis, maar ook zij kregen hulp. De slechtziende Jo kreeg financiële steun, zodat ze op termijn zelf een thuis zouden kunnen betalen. Voor Mahmood en zijn twee kinderen werd een tijdelijke woonst geregeld, waar ze kunnen wachten op het verdict voor hun asielaanvraag.

“Verschrikkelijk dat ze arme mensen laten smeken om een huis bij rijke stinkerds. Dit is het meest afschuwelijke idee voor een tv-show ooit. Ga op je knieën zitten, verlaag jezelf en smeek, dan zal ik één van mijn huizen kiezen. Verschrikkelijk!” klinkt het op sociale media, waar de nobele intenties van de programmamakers absoluut niet in dank worden afgenomen.