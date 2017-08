Rode Duivels stijgen naar negende plaats op FIFA-ranking

Brussel - De Rode Duivels winnen donderdag een positie op de nieuwe wereldranglijst van de FIFA. Ze staan nu negende. Brazilië is opnieuw nummer 1.

Sinds de publicatie van de vorige ranking, op 6 juli, speelde de nationale ploeg geen interland. Pas donderdag 31 augustus komen Kevin De Bruyne en co weer in actie. Ze nemen het dan in het Stade Maurice Dufrasne in Luik op tegen Gibraltar in de WK-voorronde. Drie dagen later, zondag 3 september, volgt een verplaatsing naar Griekenland.

Met 16 punten uit zes wedstrijden staat België aan de leiding in WK-kwalificatiegroep H, voor Griekenland (12), Bosnië-Herzegovina (11), Cyprus (7), Estland (4) en Gibraltar (0).

Op de FIFA-ranking wipt België (1.194 punten) over Frankrijk (1.157 punten) naar plaats 9. Bosnië-Herzegovina behoudt de 30e plaats, Griekenland blijft 38e. Dan volgen Cyprus (94e, +1), Estland (98e) en Gibraltar (206e).

Helemaal bovenaan de ranglijst wipt Brazilië (1.604 punten) weer over wereldkampioen Duitsland (1.549) naar de eerste plaats. Argentinië (1.399) blijft derde voor Zwitserland (1.329) en Polen (1.319), die over Portugal (1.267) springen. Chili (1.250) blijft zevende en Colombia (1.208) achtste.

De volgende FIFA-ranking wordt op 14 september bekendgemaakt.