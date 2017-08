Verlaat Vermaelen Barcelona voor Anderlecht? Vrouw hint naar transfer

Vertrekt Thomas Vermaelen bij Barcelona? Dat lijkt bijna zeker, de verdediger kreeg zelfs geen rugnummer bij de Blaugrana. Anderlecht informeerde al naar Rode Duivel, die blijkbaar al volop bezig is met zijn verhuis. Toch als we de Instagram van zijn vrouw Polly Parsons mogen geloven. Zij postte een foto van hun huis die gevuld is met verhuisdozen... Zit een transfer naar Anderlecht er aan te komen, of kiest Vermaelen toch voor een nieuw buitenlands avontuur?