Tottenham-verdediger staalhard voor eigen club: “Haal spelers die ik niet moet googlen of ik vertrek”

Het zit er bovenarms op tussen Danny Rose en zijn ploeg Tottenham. De ploegmaat van Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé is kwaad dat de Spurs nog geen enkele versterking heeft gehaald, terwijl het nieuwe seizoen vrijdag begint. Rose haalde dan ook staalhard uit in de Britse tabloid The Sun. “Haal spelers die ik niet moet googlen, of ik vertrek.”

“Ik zeg niet dat Tottenham tien nieuwe spelers moet halen. Twee of drie versterkingen zou al goed zijn — geen spelers die ik moet googlen en mezelf afvragen: ‘Wie is dit nu?’. Ik bedoel drie versterkingen die al naam hebben gemaakt”, is de duidelijke boodschap van Danny Rose in The Sun.

Stevige woorden van de linksback van Tottenham, die geen blad voor de mond nam. “Zoals iedereen bij Tottenham vind ik dat ik te weinig verdien volgens wat ik eigenlijk waard ben. Ik hengel niet openlijk naar een transfer, maar als iemand een concreet bod doet, wil ik wel praten over een vertrek met Tottenham. Ik ben nu 27 jaar, dus als ik een grote transfer wil maken moet het wel stilaan gebeuren”, klinkt het bij de verdediger.