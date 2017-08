Westerlo niet in beroep tegen schorsing voor Alessio Alessandro

Westerlo - KVC Westerlo gaat niet in beroep tegen de schorsing voor middenvelder Alessio Alessandro. Dat heeft woordvoerder Wim Van Hove donderdag bevestigd. De Bosnische coach Vedran Pelic kan in de thuiswedstrijd tegen Tubeke (12/08) en de verplaatsing naar het Koning Boudewijnstadion van Union (19/08) geen beroep doen op Alessandro.

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de 21-jarige middenvelder dinsdag twee speeldagen schorsing en een boete van 300 euro op na zijn rode kaart op de openingsspeeldag in de Proximus League (1B). In de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge (1-2) kwam Alessandro met twee voeten in op de enkel van de Braziliaan Crysan. Scheidsrechter Ken Vermeiren trok meteen de rode kaart.

Het Bondsparket vorderde daarop twee speeldagen effectieve schorsing en eentje met uitstel, Westerlo ging niet akkoord met dat voorstel. Omwille van “verzachtende omstandigheden”, zoals de onervarenheid van de jonge middenvelder en het “ondubbelzinnig schuldbesef”, werd de voorwaardelijke speeldag schorsing niet weerhouden door de Geschillencommissie.