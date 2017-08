Izquierdo eerste Club-speler in top-tien met duurste uitgaande transfers Jupiler Pro League

15 tot 18 miljoen euro, zoveel vangt Club Brugge voor de transfer van José Izquierdo naar het Engelse Brighton&Hove Albion. Daarmee belandt de Colombiaan in de top-vijf van duurste uitgaande transfers in de Jupiler Pro League ooit. Uitzonderlijk voor Club Brugge, dat momenteel zelfs geen enkele speler in de top-tien had.