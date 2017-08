Virale foto van Fellaini duikt op als muurschildering in... Australië

Een foto van Marouane Fellaini ging dinsdagavond viraal. Niet omwille van zijn doelpunt, wel door de per-fect getimede foto waarop het verkrampte gezicht van de middenvelder te zien was. Fellaini ging de wereld rond, en dat mag je letterlijk nemen: in Melbourne, Australië dook zelfs een indrukwekkende muurschildering op van het voorval!

@Sporf thought you'd appreciate the newest street art in Melbourne pic.twitter.com/ONvRJ6pDeB