Perbet valt naast selectie Club Brugge voor wedstrijd tegen Zulte Waregem

Club Brugge-coach Ivan Leko maakte donderdag zijn selectie bekend voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem vrijdagavond. José Izquierdo is er uiteraard niet meer bij, hij legt donderdag zijn medische testen af bij Premier League-club Brighton&Hove Albion en verlaat Club Brugge. Wie er ook niet bij is, is zomertransfer Jérémy Perbet. Hij verloor zijn plaatsje in de 20-koppige selectie aan Wesley, die opnieuw fit is. Acolatse, Poulain en De Bock zijn nog geblesseerd.