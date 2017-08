Pesters gooien houten plank naar 9-jarige autistische Romeo: in allerijl naar het ziekenhuis met nagel in zijn hoofd

De negenjarige autistische jongen Romeo Smith heeft de schrik van zijn leven achter de rug, toen hij aangevallen werd door drie pestkoppen. De kinderen gooiden hout naar hem toe, waarna het Britse jongetje in het ziekenhuis van Mansfield belandde met een lelijke hoofdwonde.

Zijn mama, de 30-jarige Natasha uit het Engelse Mansfield, liep altijd mee met haar zoon van school naar huis. Maar Romeo wandelde steeds liever een beetje achter haar, omdat hij graag onderweg rustig wat dingen op zijn eentje bekijkt. “Ik was net thuis aangekomen, toen ik merkte dat Romeo nergens meer te bespeuren was. Ik ben meteen gaan zoeken samen met mijn man.”

Zelfs wanneer ouders er zijn, stoppen ze niet

Al snel vonden ze hun zoon terug. Doodsbang was de jongen in een boom gekropen, opgejaagd door drie pestkoppen. De kinderen stonden nog steeds aan de wortels met stokken richting hem te gooien, toen zijn ouders hun kind daar vonden. Toen Romeo’s vader Craig hem uit de kruin hielp, jaagde zijn papa meteen de pesters weg. Of dat dacht hij toch.

Toen het drietal verdwaasd en gechoqueerd wegwandelde, besloot één van de pesters dat hij nog niet klaar was met zijn slachtoffer. Hij liep de volwassenen en hun kind achterna en gooide een plank naar Romeo. Een nagel van 2,5 centimeter, die nog aan het hout hing doorboorde de jongen zijn achterhoofd.

“Omdat hij anders was”

In allerijl werd het kind naar het ziekenhuis gebracht. Daar konden ze de jongen er opnieuw bovenop krijgen. Het enige wat hem er nu nog aan herinnert, is de antibioticakuur die hij nog steeds moet nemen. “Hij heeft heel veel geluk gehad”, vertelt zijn mama aan verschillende Britse media.

“Of ze hem nu aan het pesten waren omdat hij autisme heeft, of omdat hij een gemakkelijk slachtoffer is, dat weet ik niet. Ze hadden vast wel door dat hij een beetje anders is. Kwetsbaar”, aldus zijn mama. “Verschrikkelijk toch...”

Emotionele oproep

De moeder van de jongen wil het verhaal nu zo ver mogelijk verspreiden om aan te tonen dat pesten echt heel ver kan gaan. Ze doet een emotionele oproep aan iedereen die het leven van iemand anders zuur maakt: “Stop met het pesten! Stop met het schelden! Stop met het geweld! Ik zou niet willen dat dit ooit nog met een ander kind gebeurt!”