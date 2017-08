Inzittenden auto ontsnappen op het nippertje aan drama na oversteken van gesloten overweg

Spoorwegen zijn sowieso niet de veiligste plek om rond te hangen, maar als de slagbomen van een overweg naar beneden gaan, is het ten stelligste aangeraden om te wachten. Dat bewijzen deze beelden die begin juli in Polen door een bewakingscamera werden gefilmd. Op de schokkende video is te zien hoe een hardrijdende auto over de gesloten overweg vliegt en heel even wordt geraakt door een voorbijrazende trein. Als bij wonder raakte niemand gewond.