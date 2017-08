Haalt Barcelona vervanger Neymar bij Dortmund? Zijn trainer is alvast in paniek: “We kunnen hem niet bereiken”

Geeft Barcelona vandaag de miljoenen dat het kreeg voor Neymar uit? De Blaugrana kregen van Liverpool een definitieve ‘njet’ voor Philippe Coutinho, dus richt Barcelona nu volop zijn pijlen op Ousmane Dembélé, de jonge Franse aanvaller van Dortmund. Bij Dortmund slaan ze alvast paniek: “Dembélé was vandaag niet op training en we kunnen hem niet bereiken.”

“Ousmane Dembélé was vandaag niet op training. We hebben hem geprobeerd te bellen, maar hij neemt zijn telefoon niet op. Hopelijk is er niets ernstig gebeurd”, verklaarde Dortmund-coach Peter Bosz op zijn persconferentie voor de bekerwedstrijd van vrijdag.

Volgens de Franse pers wil de 20-jarige aanvaller een transfer forceren. Ousmane Dembélé zou volgens L’Equipe in de komende uren een vliegtuig naar Barcelona nemen om daar een transfer af te ronden. Barcelona speurt naarstig naar aanvallende versterking na het vertrek van Neymar. Het wilde tot 100 miljoen euro geven voor de Braziliaan Coutinho van Liverpool, maar de Engelse topclub houdt het been stijf en wil niet verkopen.

Ousmane Dembélé ruilde vorig zomer Rennes voor Dortmund. De winger maakte heel wat indruk in zijn eerste seizoen in dienst van de geelzwarten, waarvoor hij in 49 matchen 10 keer scoorde en 21 assists uitdeelde.