Bij KV Kortrijk traint Elohim Rolland nog altijd mee met de B-kern. De Fransman is rond met de Franse tweedeklasser Lens, wil weg en een gesprek met coach Anastasiou leverde niks op. Het blijft wachten op een aanvaardbaar bod van Lens. Doelman Sebastian Bruzzese is met liespijn out voor de match tegen Eupen. De Algerijn Yousef Attal zou eerstdaags een visum krijgen.